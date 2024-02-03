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Kız İsteme Merasiminde Gelinin 'Tuzlu Kahve Tepsisi'ni Taşımasına Yardım Eden Damadın Kral Hareketi Viral Oldu

Kız İsteme Merasiminde Gelinin 'Tuzlu Kahve Tepsisi'ni Taşımasına Yardım Eden Damadın Kral Hareketi Viral Oldu

Arya
Arya - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 18:58

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'@kelebek.25716' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, sevdiği erkek ile çıktığı evlilik yolundaki en önemli adımlardan birisi olan kız isteme merasimini gerçekleştirdiği anlara ait paylaşımıyla viral oldu.

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Viral olan o görüntülerde, kız isteme merasiminin geleneği tuzlu kahveyi damada getiren gelin adayı görülüyor.

Viral olan o görüntülerde, kız isteme merasiminin geleneği tuzlu kahveyi damada getiren gelin adayı görülüyor.

Damat ise o anlarda tepsiyi masaya koyacak olan geline yardım ediyor ve elindeki tepsiyi alarak masaya kendisi koyuyor.

Damat ise o anlarda tepsiyi masaya koyacak olan geline yardım ediyor ve elindeki tepsiyi alarak masaya kendisi koyuyor.

Müstakbel eşinin o hareketini 'Nerden baksan kral hareket' diyerek paylaşan gelinin viral olan paylaşımı: 👇

Damadın o hareketine gelen yorumlar: 👇

Damadın o hareketine gelen yorumlar: 👇
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