Kız İsteme Merasiminde Gelinin 'Tuzlu Kahve Tepsisi'ni Taşımasına Yardım Eden Damadın Kral Hareketi Viral Oldu

'@kelebek.25716' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, sevdiği erkek ile çıktığı evlilik yolundaki en önemli adımlardan birisi olan kız isteme merasimini gerçekleştirdiği anlara ait paylaşımıyla viral oldu.
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Viral olan o görüntülerde, kız isteme merasiminin geleneği tuzlu kahveyi damada getiren gelin adayı görülüyor.
Damat ise o anlarda tepsiyi masaya koyacak olan geline yardım ediyor ve elindeki tepsiyi alarak masaya kendisi koyuyor.
Müstakbel eşinin o hareketini 'Nerden baksan kral hareket' diyerek paylaşan gelinin viral olan paylaşımı: 👇
Damadın o hareketine gelen yorumlar: 👇
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