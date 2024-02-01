İşçiyi İzinsiz Olarak Kaydeden Kadın: 'Tişörtünü Çıkartıp Bir Malaya Vuruşu Var, Görmeniz Lazım'

Ee taciz bu!
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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, inşaatta çalışan bir işçinin duvara sıva attığı anlar görülüyor.
İşçiyi izinsiz bir şekilde kaydeden kadın ise o anlarda, 'Siz bu inşaattaki işçileri modellik ajansında mı seçiyorsunuz? Hele bir tanesi var bir tişörtünü çıkartıp malaya vuruşu var görmeniz lazım. Bir inşaat işçisi bu kadar yakışıklı olabilir mi? Benim inadıma mı yapıyorsunuz bunu?' derken duyuluyor.
İşte o anlar: 👇
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