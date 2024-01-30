1.5 Saat Beklettiği Alman Eşinin Tribi Sadece 30 Saniye Süren Adam 'Nasip Olur mu?' Dedirtti

Laura isimli Alman bir kadın ile evli olan Fevzi, '@laurafevzi' ismiyle de TikTok'ta paylaşımlar yapıyor. Çiftin 50 binden fazla da takipçisi bulunuyor. Alman eşiyle birlikte Türkiye'ye gelen ve kuaföre gittiği için de eşini 1.5 saat bekleten Fevzi trip yedi.
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Eşine kahve içme sözü veren ancak 1.5 saat bekleten Fevzi, arabanın içerisinde kendisini bekleyen eşinden trip yedi.
Ancak Alman eşi Laura'nın 1.5 saat beklemenin karşılığındaki tribi 30 saniye sürünce o anları ise sosyal medyada viral oldu.
İşte viral olan o anlar: 👇
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