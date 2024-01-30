1.5 Saat Beklettiği Alman Eşinin Tribi Sadece 30 Saniye Süren Adam 'Nasip Olur mu?' Dedirtti

Laura isimli Alman bir kadın ile evli olan Fevzi, '@laurafevzi' ismiyle de TikTok'ta paylaşımlar yapıyor. Çiftin 50 binden fazla da takipçisi bulunuyor. Alman eşiyle birlikte Türkiye'ye gelen ve kuaföre gittiği için de eşini 1.5 saat bekleten Fevzi trip yedi.