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1.5 Saat Beklettiği Alman Eşinin Tribi Sadece 30 Saniye Süren Adam 'Nasip Olur mu?' Dedirtti

1.5 Saat Beklettiği Alman Eşinin Tribi Sadece 30 Saniye Süren Adam 'Nasip Olur mu?' Dedirtti

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 09:43

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Laura isimli Alman bir kadın ile evli olan Fevzi, '@laurafevzi' ismiyle de TikTok'ta paylaşımlar yapıyor. Çiftin 50 binden fazla da takipçisi bulunuyor. Alman eşiyle birlikte Türkiye'ye gelen ve kuaföre gittiği için de eşini 1.5 saat bekleten Fevzi trip yedi.

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Eşine kahve içme sözü veren ancak 1.5 saat bekleten Fevzi, arabanın içerisinde kendisini bekleyen eşinden trip yedi.

Eşine kahve içme sözü veren ancak 1.5 saat bekleten Fevzi, arabanın içerisinde kendisini bekleyen eşinden trip yedi.

Ancak Alman eşi Laura'nın 1.5 saat beklemenin karşılığındaki tribi 30 saniye sürünce o anları ise sosyal medyada viral oldu.

Ancak Alman eşi Laura'nın 1.5 saat beklemenin karşılığındaki tribi 30 saniye sürünce o anları ise sosyal medyada viral oldu.

İşte viral olan o anlar: 👇

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