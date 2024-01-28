Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'ya Küfretti!

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim,'in geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'da Panathinaikos takımına transfer olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Terim, Acun Ilıcalı'nın arabuluculuğu ile Yunan takımı Panathinaikos'a transfer olduğu sırada takımı 2. sırada yer alıyordu.