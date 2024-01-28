Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'ya Küfretti!

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim,'in geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'da Panathinaikos takımına transfer olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Terim, Acun Ilıcalı'nın arabuluculuğu ile Yunan takımı Panathinaikos'a transfer olduğu sırada takımı 2. sırada yer alıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şu an 3. sırada yer alan Panathinaikos'u çalıştıran Terim, bugün ise PAOK'a 2-1 kaybetti.
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1'lik mağlubiyetin ardından ise PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'ya küfretti. Terim o anlarda, "A..na koyduğumun p.çi" diyor.
İşte o anlar: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda