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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'ya Küfretti!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'ya Küfretti!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 23:56

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Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim,'in geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'da Panathinaikos takımına transfer olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Terim, Acun Ilıcalı'nın arabuluculuğu ile Yunan takımı Panathinaikos'a transfer olduğu sırada takımı 2. sırada yer alıyordu.

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Şu an 3. sırada yer alan Panathinaikos'u çalıştıran Terim, bugün ise PAOK'a 2-1 kaybetti.

Şu an 3. sırada yer alan Panathinaikos'u çalıştıran Terim, bugün ise PAOK'a 2-1 kaybetti.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1'lik mağlubiyetin ardından ise PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'ya küfretti. Terim o anlarda, "A..na koyduğumun p.çi" diyor.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1'lik mağlubiyetin ardından ise PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'ya küfretti. Terim o anlarda, "A..na koyduğumun p.çi" diyor.

İşte o anlar: 👇

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