Kirada Anlaşamadığı Kadını Evden Çıkarmak İsteyen Ev Sahibi Kapıya 3 Adam Gönderdi: 'Hapisten Yeni Çıktık'

İstanbul'da yaşanan olayda, iddiaya göre kirada anlaşamayan ev sahibi kiracısını çıkarabilmek için gece yarısı 3 adamı kiracısının kapısına yolladı.
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Ev sahibi olduğunu iddia eden ve kadının evden çıkmasını isteyen adamlar, gecenin bir vakti kiracının kapısına dayanırken o anlarda da 'Kiranı, depozitonu her şeyini vereceğim, lütfen çık. Hapisten yeni çıktık' diyorlar.
Kirada oturan kadın ise, 'Siz nasıl benim evime geliyorsunuz? Benim ev sahibim sen değilsin' diyor.
İşte o anlar: 👇
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