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Kirada Anlaşamadığı Kadını Evden Çıkarmak İsteyen Ev Sahibi Kapıya 3 Adam Gönderdi: 'Hapisten Yeni Çıktık'

Kirada Anlaşamadığı Kadını Evden Çıkarmak İsteyen Ev Sahibi Kapıya 3 Adam Gönderdi: 'Hapisten Yeni Çıktık'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 18:12

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İstanbul'da yaşanan olayda, iddiaya göre kirada anlaşamayan ev sahibi kiracısını çıkarabilmek için gece yarısı 3 adamı kiracısının kapısına yolladı.

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Ev sahibi olduğunu iddia eden ve kadının evden çıkmasını isteyen adamlar, gecenin bir vakti kiracının kapısına dayanırken o anlarda da 'Kiranı, depozitonu her şeyini vereceğim, lütfen çık. Hapisten yeni çıktık' diyorlar.

Ev sahibi olduğunu iddia eden ve kadının evden çıkmasını isteyen adamlar, gecenin bir vakti kiracının kapısına dayanırken o anlarda da 'Kiranı, depozitonu her şeyini vereceğim, lütfen çık. Hapisten yeni çıktık' diyorlar.

Kirada oturan kadın ise, 'Siz nasıl benim evime geliyorsunuz? Benim ev sahibim sen değilsin' diyor.

Kirada oturan kadın ise, 'Siz nasıl benim evime geliyorsunuz? Benim ev sahibim sen değilsin' diyor.

İşte o anlar: 👇

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