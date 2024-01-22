Sevgilisinin Tahta Kaşık ile Poposuna Vurduğu Anları Paylaştı: 'Vize İçin Değer miydi?' Yorumlarına İsyan Etti

'@suesalvia' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan ve Amerika'da yaşayan kadın, bir videosunda erkek arkadaşının poposuna tahta kaşık ile vurduğu anları paylaştı.
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Ecesu Özevin'in sevgilisinin kendisine vurduğu anlara Twitter'da (X) 'Bir vize için değer miydi?' yorumları yapıldı.
"@kranklatmaz" isimli Twitter kullanıcısı o görüntüleri paylaşarak, "Ah be kızım değer miydi bir vize için" dedi.
O görüntülerin paylaşılmasından sonra ise birçok kişi videoya yorum yaptı.
Ecesu Özevin'in Twitter'da 'Bir vize için değer miydi?' şeklinde paylaşılan o videosu: 👇
O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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Ecesu Özevin ise, 'Bir vize için değer miydi?' sözlerine ise isyan ederek, 'Hollanda doğumlu olduğumu bilmiyorlar' dedi: 👇
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