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Sevgilisinin Tahta Kaşık ile Poposuna Vurduğu Anları Paylaştı: 'Vize İçin Değer miydi?' Yorumlarına İsyan Etti

Sevgilisinin Tahta Kaşık ile Poposuna Vurduğu Anları Paylaştı: 'Vize İçin Değer miydi?' Yorumlarına İsyan Etti

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 09:32

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'@suesalvia' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan ve Amerika'da yaşayan kadın, bir videosunda erkek arkadaşının poposuna tahta kaşık ile vurduğu anları paylaştı.

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Ecesu Özevin'in sevgilisinin kendisine vurduğu anlara Twitter'da (X) 'Bir vize için değer miydi?' yorumları yapıldı.

Ecesu Özevin'in sevgilisinin kendisine vurduğu anlara Twitter'da (X) 'Bir vize için değer miydi?' yorumları yapıldı.

"@kranklatmaz" isimli Twitter kullanıcısı o görüntüleri paylaşarak, "Ah be kızım değer miydi bir vize için" dedi.

"@kranklatmaz" isimli Twitter kullanıcısı o görüntüleri paylaşarak, "Ah be kızım değer miydi bir vize için" dedi.

O görüntülerin paylaşılmasından sonra ise birçok kişi videoya yorum yaptı.

O görüntülerin paylaşılmasından sonra ise birçok kişi videoya yorum yaptı.

Ecesu Özevin için daha önce de kedisinin ölümüne neden olduğu iddia edilmişti: 👇

Ecesu Özevin'in Twitter'da 'Bir vize için değer miydi?' şeklinde paylaşılan o videosu: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
twitter.com
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twitter.com

Ecesu Özevin ise, 'Bir vize için değer miydi?' sözlerine ise isyan ederek, 'Hollanda doğumlu olduğumu bilmiyorlar' dedi: 👇

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