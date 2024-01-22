Sevgilisinin Tahta Kaşık ile Poposuna Vurduğu Anları Paylaştı: 'Vize İçin Değer miydi?' Yorumlarına İsyan Etti

Ecesu Özevin'in Twitter'da 'Bir vize için değer miydi?' şeklinde paylaşılan o videosu: 👇

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Ecesu Özevin ise, 'Bir vize için değer miydi?' sözlerine ise isyan ederek, 'Hollanda doğumlu olduğumu bilmiyorlar' dedi: 👇