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Milyonlarca İnsana Sinir Krizi Geçirten 'Müşteri Temsilcisi Sesi'nin Sahibi Özlem Abacı Bulundu!

Milyonlarca İnsana Sinir Krizi Geçirten 'Müşteri Temsilcisi Sesi'nin Sahibi Özlem Abacı Bulundu!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 14:26

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Herhangi bir işleminizi halletmek için şirketlerin müşteri temsilcisini aradığınızda karşınıza çıkan ve 'Yanlış tuşlama yaptınız', 'İşleminize devam edemiyoruz', 'Sizi müşteri temsilcisine yönlendiriyorum' gibi cümleler kuran o sesin sahibi bulundu!

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Milyonlarca insanın çok iyi bildiği ve biraz da sinir olduğu o müşteri temsilcisi sesinin sahibi Özlem Abacı bulundu. Seslendirme sanatçısı olan Özlem Abacı, hemen hemen herkesin bildiği o sesin sahibi.

Milyonlarca insanın çok iyi bildiği ve biraz da sinir olduğu o müşteri temsilcisi sesinin sahibi Özlem Abacı bulundu. Seslendirme sanatçısı olan Özlem Abacı, hemen hemen herkesin bildiği o sesin sahibi.

Müşteri temsilcisine bağlanmak için bizleri yönlendiren ve yeri geldiğinde de dakikalarca telefonda bekleten o sese çoğu kişi biraz sinir olmuştur...

Müşteri temsilcisine bağlanmak için bizleri yönlendiren ve yeri geldiğinde de dakikalarca telefonda bekleten o sese çoğu kişi biraz sinir olmuştur...

Özlem Abacı'nın 'BiberSA Prodüksiyon' tarafından paylaşılan o görüntüleri: 👇

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