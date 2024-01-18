Milyonlarca İnsana Sinir Krizi Geçirten 'Müşteri Temsilcisi Sesi'nin Sahibi Özlem Abacı Bulundu!

Herhangi bir işleminizi halletmek için şirketlerin müşteri temsilcisini aradığınızda karşınıza çıkan ve 'Yanlış tuşlama yaptınız', 'İşleminize devam edemiyoruz', 'Sizi müşteri temsilcisine yönlendiriyorum' gibi cümleler kuran o sesin sahibi bulundu!
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Milyonlarca insanın çok iyi bildiği ve biraz da sinir olduğu o müşteri temsilcisi sesinin sahibi Özlem Abacı bulundu. Seslendirme sanatçısı olan Özlem Abacı, hemen hemen herkesin bildiği o sesin sahibi.
Müşteri temsilcisine bağlanmak için bizleri yönlendiren ve yeri geldiğinde de dakikalarca telefonda bekleten o sese çoğu kişi biraz sinir olmuştur...
Özlem Abacı'nın 'BiberSA Prodüksiyon' tarafından paylaşılan o görüntüleri: 👇
O videoya gelen yorumlar: 👇
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