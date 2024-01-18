Milyonlarca İnsana Sinir Krizi Geçirten 'Müşteri Temsilcisi Sesi'nin Sahibi Özlem Abacı Bulundu!

Herhangi bir işleminizi halletmek için şirketlerin müşteri temsilcisini aradığınızda karşınıza çıkan ve 'Yanlış tuşlama yaptınız', 'İşleminize devam edemiyoruz', 'Sizi müşteri temsilcisine yönlendiriyorum' gibi cümleler kuran o sesin sahibi bulundu!