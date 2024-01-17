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Şafak Operasyonu Gibi Sabahın Köründe Polis Telsizi Sesi Açarak Doğum Günü Kutlayan Gençler

Şafak Operasyonu Gibi Sabahın Köründe Polis Telsizi Sesi Açarak Doğum Günü Kutlayan Gençler

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 14:04

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'@sselahattinalcin33' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, arkadaşlarıyla bir olup doğum günü olan arkadaşlarına yaptıkları sürpriz anlarını paylaştı.

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Doğum günü olan arkadaşlarına sürpriz yapmak için bir hayli ilginç bir yol seçen gençler, doğum günü pastası üfletmek için sabahın körünü seçtiler.

Doğum günü olan arkadaşlarına sürpriz yapmak için bir hayli ilginç bir yol seçen gençler, doğum günü pastası üfletmek için sabahın körünü seçtiler.

Polis telsizi sesi de açan gençler kapısına dayandıkları arkadaşlarına 'şafak operasyonu' hissi uyandırmak istediler. Başarılı da oldular...

Polis telsizi sesi de açan gençler kapısına dayandıkları arkadaşlarına 'şafak operasyonu' hissi uyandırmak istediler. Başarılı da oldular...

İşte o 'şafak operasyonu gibi doğum günü kutlaması': 👇

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JİGOLO

Deprem olsa o zindan kapısı gibi kapıyı nasıl açacaksın acaba baştan aşağı komple kilit 😂