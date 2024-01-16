Evlilik Teklifi Aldığı Sırada Yaptığı Hareketler ile Tartışma Konusu Olan Kadın

Sosyal medyada paylaşılan ve tartışma konusu olan görüntülerde, yılbaşı gecesi sevdiği kadına evlenme teklifi eden bir erkek görülüyor.
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O görüntülerde havai fişekler atıldıktan sonra heyecanlı bir şekilde diz çökerek evlenme teklifi eden erkek, 'Evet' cevabını alıyor.
Görüntüleri Twitter'da (X) paylaşan "@bayandusmani31" isimli kullanıcı ise, "Abim sen ayrılır mısın yoksa benim tanıdık avukat var" dedi.
Görüntülerde ise evlenme teklifini kabul eden kadının sevgilisinin öpme isteğine yanağını çevirirken görülüyor.
İşte o görüntüler: 👇
Twitter'daki o paylaşım ise tartışma yarattı: 👇
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