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Evlilik Teklifi Aldığı Sırada Yaptığı Hareketler ile Tartışma Konusu Olan Kadın

Evlilik Teklifi Aldığı Sırada Yaptığı Hareketler ile Tartışma Konusu Olan Kadın

Arya
Arya - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 14:11

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Sosyal medyada paylaşılan ve tartışma konusu olan görüntülerde, yılbaşı gecesi sevdiği kadına evlenme teklifi eden bir erkek görülüyor.

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O görüntülerde havai fişekler atıldıktan sonra heyecanlı bir şekilde diz çökerek evlenme teklifi eden erkek, 'Evet' cevabını alıyor.

O görüntülerde havai fişekler atıldıktan sonra heyecanlı bir şekilde diz çökerek evlenme teklifi eden erkek, 'Evet' cevabını alıyor.

Görüntüleri Twitter'da (X) paylaşan "@bayandusmani31" isimli kullanıcı ise, "Abim sen ayrılır mısın yoksa benim tanıdık avukat var" dedi.

Görüntüleri Twitter'da (X) paylaşan "@bayandusmani31" isimli kullanıcı ise, "Abim sen ayrılır mısın yoksa benim tanıdık avukat var" dedi.

Görüntülerde ise evlenme teklifini kabul eden kadının sevgilisinin öpme isteğine yanağını çevirirken görülüyor.

Görüntülerde ise evlenme teklifini kabul eden kadının sevgilisinin öpme isteğine yanağını çevirirken görülüyor.

İşte o görüntüler: 👇

Twitter'daki o paylaşım ise tartışma yarattı: 👇

Twitter'daki o paylaşım ise tartışma yarattı: 👇
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