Nokta Atışı Tespitleriyle 'Erkekleri Kullanma Kılavuzu' Yayınlayan Kadın Viral Oldu

Kayseri Şehir Hastanesi'ne Randevu Almak İsteyen Bir Vatandaşa Endoskopi İçin 2025 Yılına Randevu Verdiler

Gupse Özay Minik Kızı Jan Asya'nın Babası Barış Arduç'a Olan Aşkını Tatlı Kıskançlığıyla Anlattı

Hollanda'da Kur'an-ı Kerim Yakma Eyleminde Bir Kişi Eylemcilere Uçan Tekme ile Saldırdı

Estetikle Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Olan Kadın Alay Konusu Olunca "Kıskanıldığını" Söyledi

Bir Su Altı Fotoğrafçısı Yağmurlu Havaların Deniz Altından Nasıl Göründüğünü Kaydetti