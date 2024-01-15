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Nokta Atışı Tespitleriyle 'Erkekleri Kullanma Kılavuzu' Yayınlayan Kadın Viral Oldu

Nokta Atışı Tespitleriyle 'Erkekleri Kullanma Kılavuzu' Yayınlayan Kadın Viral Oldu

Arya
Arya - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 09:50

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'@dogaozdas' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan fenomenin 'Erkekler 101' diyerek paylaştığı videosu viral oldu.

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Erkekler hakkında bildiklerini anlatan Doğa, adeta erkekleri kullanma kılavuzu yayınladı. Birçok erkek o video için 'Bizi bizden daha iyi tanıyor' dedi.

Erkekler hakkında bildiklerini anlatan Doğa, adeta erkekleri kullanma kılavuzu yayınladı. Birçok erkek o video için 'Bizi bizden daha iyi tanıyor' dedi.

Erkeklerin aşk dilinden, bir erkeğe asla yapılmaması gereken şeylere birçok konuda nokta atışı tespitler yapan fenomenin o videosu viral oldu.

Erkeklerin aşk dilinden, bir erkeğe asla yapılmaması gereken şeylere birçok konuda nokta atışı tespitler yapan fenomenin o videosu viral oldu.

İşte o video: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇
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