Nokta Atışı Tespitleriyle 'Erkekleri Kullanma Kılavuzu' Yayınlayan Kadın Viral Oldu

'@dogaozdas' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan fenomenin 'Erkekler 101' diyerek paylaştığı videosu viral oldu.
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Erkekler hakkında bildiklerini anlatan Doğa, adeta erkekleri kullanma kılavuzu yayınladı. Birçok erkek o video için 'Bizi bizden daha iyi tanıyor' dedi.
Erkeklerin aşk dilinden, bir erkeğe asla yapılmaması gereken şeylere birçok konuda nokta atışı tespitler yapan fenomenin o videosu viral oldu.
İşte o video: 👇
O videoya gelen yorumlar: 👇
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