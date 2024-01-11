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Eski Bir Evde Yaşayan Kadın, Acımasızca Yorumların Yapıldığı 'Gelin Evi'ne Başvurdu: 'Bu Eve Nasıl Sokayım?'

Eski Bir Evde Yaşayan Kadın, Acımasızca Yorumların Yapıldığı 'Gelin Evi'ne Başvurdu: 'Bu Eve Nasıl Sokayım?'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 19:17

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'@coolcats.99' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, Show Tv'de yayınlanan Aslı Hünel İle Gelin Evi programına başvurduğunu ve kabul alıp haftaya da çekimlerin olacağını söylediği bir video paylaştı.

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Yeni gelin olan yarışmacıların birbirlerinin evlerine giderek, ev ve ikram edilen yemekler ile ilgili acımasızca yorum yaptıkları Gelin Evi programına oturduğu eski ev ile katılacağını söyleyen kadın kısa sürede gündem oldu.

Yeni gelin olan yarışmacıların birbirlerinin evlerine giderek, ev ve ikram edilen yemekler ile ilgili acımasızca yorum yaptıkları Gelin Evi programına oturduğu eski ev ile katılacağını söyleyen kadın kısa sürede gündem oldu.

Eski bir evde yaşadığını belirten Çiğdem isimli kadın, halısının olmadığını, baba evinden çocukluğundan kalma portmanto kullandığını, kiracı olduğunu ve 4 kedi ile birlikte yaşadığını söyledi.

Eski bir evde yaşadığını belirten Çiğdem isimli kadın, halısının olmadığını, baba evinden çocukluğundan kalma portmanto kullandığını, kiracı olduğunu ve 4 kedi ile birlikte yaşadığını söyledi.

Çiğdem ayrıca programda daha önce bir yarışmacının evinin duvarında kablo gözüktüğü için diğer yarışmacılar tarafından eziklendiğini söyleyerek kendi evinin duvarında gözüken internet kablosunu gösterdi.

Çiğdem isimli kadın o videosunu ise 'Yepyeni evlerde oturan yeni gelinleri bu eve nasıl sokayım şimdi' diyerek paylaştı: 👇

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