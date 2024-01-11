Eski Bir Evde Yaşayan Kadın, Acımasızca Yorumların Yapıldığı 'Gelin Evi'ne Başvurdu: 'Bu Eve Nasıl Sokayım?'

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Yeni gelin olan yarışmacıların birbirlerinin evlerine giderek, ev ve ikram edilen yemekler ile ilgili acımasızca yorum yaptıkları Gelin Evi programına oturduğu eski ev ile katılacağını söyleyen kadın kısa sürede gündem oldu.
Eski bir evde yaşadığını belirten Çiğdem isimli kadın, halısının olmadığını, baba evinden çocukluğundan kalma portmanto kullandığını, kiracı olduğunu ve 4 kedi ile birlikte yaşadığını söyledi.
Çiğdem isimli kadın o videosunu ise 'Yepyeni evlerde oturan yeni gelinleri bu eve nasıl sokayım şimdi' diyerek paylaştı: 👇
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