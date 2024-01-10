Muhammed Nur Nahya'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Adayını Belirliyor' Parodisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses ve mimiklerini başarılı bir şekilde taklit etmesi ile bilinen fenomen Muhammed Nur Nahya, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un belirlenmesine yönelik bir video paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parodisini yapan Nahya, 'Cumhurbaşkanı, İstanbul adayını belirliyor' diyerek o videoyu paylaştı.
Nahya'nın parodi videosunda ise Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
İşte o video: 👇
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