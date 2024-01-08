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Bir Kangal Sucuk ve Yarım Paket Kaşar Kullanarak Tost Yapan Esnafın Gündem Olan Görüntüleri

Bir Kangal Sucuk ve Yarım Paket Kaşar Kullanarak Tost Yapan Esnafın Gündem Olan Görüntüleri

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 15:44

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'Meşhur Tostçu Necmi Baba' ismiyle seyyar tostçuluk yapan adamın, bir tam ekmeğin içine bir kangal sucuk, yarım paket kaşar ve bolca da salça koyduğu görüntüler gündem oldu.

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Yapacağı tost için bir kangal sucuğu doğrayan Necmi isimli tostçu, tosta ayrıca yarım paket de kaşar kullandı.

Yapacağı tost için bir kangal sucuğu doğrayan Necmi isimli tostçu, tosta ayrıca yarım paket de kaşar kullandı.

Bolca da salça kullanan adamın o görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Bolca da salça kullanan adamın o görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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