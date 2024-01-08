Bir Kangal Sucuk ve Yarım Paket Kaşar Kullanarak Tost Yapan Esnafın Gündem Olan Görüntüleri

'Meşhur Tostçu Necmi Baba' ismiyle seyyar tostçuluk yapan adamın, bir tam ekmeğin içine bir kangal sucuk, yarım paket kaşar ve bolca da salça koyduğu görüntüler gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yapacağı tost için bir kangal sucuğu doğrayan Necmi isimli tostçu, tosta ayrıca yarım paket de kaşar kullandı.
Bolca da salça kullanan adamın o görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte o görüntüler: 👇
O görüntülere gelen yorumlar: 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda