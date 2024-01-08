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Twitch Yayını Yapan Erkek Arkadaşının Bilgisayarına Geçen Kadın Yayın Sırasında Gizlice Memelerini Açtı

Twitch Yayını Yapan Erkek Arkadaşının Bilgisayarına Geçen Kadın Yayın Sırasında Gizlice Memelerini Açtı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 14:23

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir kadın sevgilisinin bir süreliğine kendisine devrettiği Twitch yayını sırasında erkek arkadaşından gizli bir şekilde yayını izleyenlere memelerini gösterdi.

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İsmi açıklanmayan Twitch yayınıcısı, bir süreliğine yayını kız arkadaşına devretti. Yayını devralan kadın ise yayını izleyen kişilere memelerini gösterdi.

İsmi açıklanmayan Twitch yayınıcısı, bir süreliğine yayını kız arkadaşına devretti. Yayını devralan kadın ise yayını izleyen kişilere memelerini gösterdi.

Canlı yayında memelerini gösteren kadının ise yetişkin içerik üreticisi olduğu iddia edildi.

Canlı yayında memelerini gösteren kadının ise yetişkin içerik üreticisi olduğu iddia edildi.

İşte o anlar: 👇

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