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Fransa'ya Giden Kadın Gözyaşları İçerisinde Tatil Deneyimini Anlattı: 'Kendimi Aptal Gibi Hissediyorum'

Fransa'ya Giden Kadın Gözyaşları İçerisinde Tatil Deneyimini Anlattı: 'Kendimi Aptal Gibi Hissediyorum'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 13:51

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Tek başına dünyayı gezen Angela isimli kadın, dünyayı gezdiği sırada yaşadığı deneyimleri de '@realphdfoodie' isimli sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Fransa'nın Lyon kentine gittiğinde ise yaşadığı deneyimi gözyaşları içerisinde anlattı.

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Fransız iş dünyasının merkezlerinden biri olan Lyon'a giden Angela yaşadığı deneyim için 'Fransa beni ağlattı' derken, buna neden olan sebepleri de açıkladı.

Fransız iş dünyasının merkezlerinden biri olan Lyon'a giden Angela yaşadığı deneyim için 'Fransa beni ağlattı' derken, buna neden olan sebepleri de açıkladı.

Angela, Lyon'u çok beğendiğini ancak insanların çok izole olduğunu belirterek 'Yalnız yaşayanlara ya da Fransızca bilmeyenlere tavsiye etmiyorum' dedi.

Angela, Lyon'u çok beğendiğini ancak insanların çok izole olduğunu belirterek 'Yalnız yaşayanlara ya da Fransızca bilmeyenlere tavsiye etmiyorum' dedi.

Almanya'da ve İtalya'da insanlarla sosyalleşmek için hiçbir sorun yaşamadığını belirten Angela, Fransa deneyimi için 'İnsanlar kendi kültürlerini bilmediğiniz için kendinizi kötü hissetmenize neden oluyor' dedi.

Almanya'da ve İtalya'da insanlarla sosyalleşmek için hiçbir sorun yaşamadığını belirten Angela, Fransa deneyimi için 'İnsanlar kendi kültürlerini bilmediğiniz için kendinizi kötü hissetmenize neden oluyor' dedi.

'Buraya gelip para harcadığım için aptal gibi hissediyorum' diyen kadının Fransa tatili deneyimini anlattığı anlar ise gündem oldu

İşte o anlar: 👇

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