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Fransa'da Kadınların Gece Dışarı Eğlenmeye Çıkarken Tecavüze Uğramamak İçin Buldukları Yöntem Gündem Oldu

Fransa'da Kadınların Gece Dışarı Eğlenmeye Çıkarken Tecavüze Uğramamak İçin Buldukları Yöntem Gündem Oldu

Arya
Arya - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 13:08

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Fransa'da yaşayan ve '@callmeeclelia' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan bir kadın, Fransa'da gece dışarıya eğlenmek için çıkarken ve dönerken, tecavüze uğramamak için uyguladıkları taktiği gösterdi.

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Mini etek ve bluz ile gece dışarıda eğlenmeye çıkarken, sokakta ya da toplu taşımalarda taciz ve tecavüz olaylarından kendilerini korumak isteyen kadınlar, pantolon ve oversize mont giyiyorlar.

Mini etek ve bluz ile gece dışarıda eğlenmeye çıkarken, sokakta ya da toplu taşımalarda taciz ve tecavüz olaylarından kendilerini korumak isteyen kadınlar, pantolon ve oversize mont giyiyorlar.

Fransa'nın Nantes şehrinde yaşayan kadınların taciz ve tecavüzden korunmak için buldukları yöntemi anlattıkları TikTok videosu sosyal medyada gündem oldu.

Fransa'nın Nantes şehrinde yaşayan kadınların taciz ve tecavüzden korunmak için buldukları yöntemi anlattıkları TikTok videosu sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler: 👇

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Boncuk Mavisoy

Fransa'da eskiden üstsüz güneşlenmek normalmiş ve kadınlar rahatça üstsüz gunesleniyormus. Sonradan Cezayirli, Faslı gibi malum ülkelerden mülteciler gelince... Devamını Gör

Boncuk Mavisoy

Yakında Türkiye'de başlarlar böyle davranmaya.

Hermione Granger

Biri şunlara, erkeklerin çok bi ayrımı olmadığını ve keçi inek bile s.ktiklerini anlatsın lütfen... Bu arada bir ülkede çok fazla mültecinin olmasının sonucu... Devamını Gör

Maximilian Wagner

Hayvan s.kme sadece Türkiye'de özgü yurtdışında yok galiba orada tam tersi kadınlar erkek köpek at eşek ne bulurlarsa onların önüne domalıyorlar 😂

yusuf yılmazer

Sonuçta nefes aldıkları için yinede dikkat etmeleri lazım. Gerçi morkta bile yanliz kalmamak lazım bu dünyada.