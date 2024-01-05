Fransa'da Kadınların Gece Dışarı Eğlenmeye Çıkarken Tecavüze Uğramamak İçin Buldukları Yöntem Gündem Oldu

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Mini etek ve bluz ile gece dışarıda eğlenmeye çıkarken, sokakta ya da toplu taşımalarda taciz ve tecavüz olaylarından kendilerini korumak isteyen kadınlar, pantolon ve oversize mont giyiyorlar.
Fransa'nın Nantes şehrinde yaşayan kadınların taciz ve tecavüzden korunmak için buldukları yöntemi anlattıkları TikTok videosu sosyal medyada gündem oldu.
İşte o görüntüler: 👇
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Fransa'da eskiden üstsüz güneşlenmek normalmiş ve kadınlar rahatça üstsüz gunesleniyormus. Sonradan Cezayirli, Faslı gibi malum ülkelerden mülteciler gelince... Devamını Gör
Yakında Türkiye'de başlarlar böyle davranmaya.
Biri şunlara, erkeklerin çok bi ayrımı olmadığını ve keçi inek bile s.ktiklerini anlatsın lütfen... Bu arada bir ülkede çok fazla mültecinin olmasının sonucu... Devamını Gör
Hayvan s.kme sadece Türkiye'de özgü yurtdışında yok galiba orada tam tersi kadınlar erkek köpek at eşek ne bulurlarsa onların önüne domalıyorlar 😂
Sonuçta nefes aldıkları için yinede dikkat etmeleri lazım. Gerçi morkta bile yanliz kalmamak lazım bu dünyada.