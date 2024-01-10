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Aşk Acısı Çeken Kardeşine Nasihat Veren Manevi Abinin Dinleyenleri Gözyaşlarına Boğan Anları

Aşk Acısı Çeken Kardeşine Nasihat Veren Manevi Abinin Dinleyenleri Gözyaşlarına Boğan Anları

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 10:39

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'@cemreresmiii' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, manevi abisinin kendisine nasihat verdiği anlara ait paylaşımıyla viral oldu.

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"Şu şarkıyı duyunca çok kötü oluyorum. Bilmiyorum, sevilmediğimi hissediyorum" diyen kardeşine nasihat veren Can isimli adam o anlarda, "Seni abin seviyor, annen seviyor, baban seviyor. Sen hiçbir erkek tarafından böylesine sevilmeyeceksin. Anladın mı? Hiçbir erkek sana manevi olarak gelmeyecek. Hiçbir erkek sana çıkarı olmadan gelmeyecek. Abin de bir erkek" diyor.

"Şu şarkıyı duyunca çok kötü oluyorum. Bilmiyorum, sevilmediğimi hissediyorum" diyen kardeşine nasihat veren Can isimli adam o anlarda, "Seni abin seviyor, annen seviyor, baban seviyor. Sen hiçbir erkek tarafından böylesine sevilmeyeceksin. Anladın mı? Hiçbir erkek sana manevi olarak gelmeyecek. Hiçbir erkek sana çıkarı olmadan gelmeyecek. Abin de bir erkek" diyor.

O adam sözlerinin devamında ise, "Abin kendi erkek olduğu için biliyor, hissediyor ve seni korumaya çalışıyor. Ama sen bana hep diyorsun ki 'Sen bana şöyle yapıyorsun', ben seni korumaya çalışıyorum kırılma, incinme, üzülme diye. Sırf benim hayatımda senin gibi bir kardeşim olduğu için ben kaç kişiden uzak durdum senin haberin var mı? Senin o gözyaşına kurban olurum, saçmalama. Abin seviyor seni, abin aşık sana" dedi.

O adam sözlerinin devamında ise, "Abin kendi erkek olduğu için biliyor, hissediyor ve seni korumaya çalışıyor. Ama sen bana hep diyorsun ki 'Sen bana şöyle yapıyorsun', ben seni korumaya çalışıyorum kırılma, incinme, üzülme diye. Sırf benim hayatımda senin gibi bir kardeşim olduğu için ben kaç kişiden uzak durdum senin haberin var mı? Senin o gözyaşına kurban olurum, saçmalama. Abin seviyor seni, abin aşık sana" dedi.

İşte viral olan o anlar: 👇

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