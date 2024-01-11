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Tek 'N' ile Günaydın Yazan Sevgilisiyle Kavga Eden Kadın: "Dün Sabah Neden 'Günaydın Aşkım' Yazdın?"

Tek 'N' ile Günaydın Yazan Sevgilisiyle Kavga Eden Kadın: "Dün Sabah Neden 'Günaydın Aşkım' Yazdın?"

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 14:10

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'4 n'li günaydın yaz, 5 n'li günaydın yaz ama neden 'günaydın' yazıyorsun soğuk soğuk' diyen genç, sevgilisinin 'günaydın' mesajının 'soğuk' olduğunu iddia ederek kavga etti.

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O genç, telefon ile kavga ettiği sevgilisinin 'Onunla mı uğraşacağım?' sözlerinin ardından ise sinirlenerek "O zaman neden dün sabah 'günaydın aşkım' yazdın?" dedi.

O genç, telefon ile kavga ettiği sevgilisinin 'Onunla mı uğraşacağım?' sözlerinin ardından ise sinirlenerek "O zaman neden dün sabah 'günaydın aşkım' yazdın?" dedi.

Sevgilisi ile telefonda kavga eden genci kaydeden "@yagmuus5" isimli TikTok kullanıcısı arkadaşı ise o anları, 'Arkadaşımın ilişkisi benim bile psikolojimi bozdu' dedi.

Sevgilisi ile telefonda kavga eden genci kaydeden "@yagmuus5" isimli TikTok kullanıcısı arkadaşı ise o anları, 'Arkadaşımın ilişkisi benim bile psikolojimi bozdu' dedi.

İşte o anlar: 👇

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