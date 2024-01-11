Tek 'N' ile Günaydın Yazan Sevgilisiyle Kavga Eden Kadın: "Dün Sabah Neden 'Günaydın Aşkım' Yazdın?"

'4 n'li günaydın yaz, 5 n'li günaydın yaz ama neden 'günaydın' yazıyorsun soğuk soğuk' diyen genç, sevgilisinin 'günaydın' mesajının 'soğuk' olduğunu iddia ederek kavga etti.
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O genç, telefon ile kavga ettiği sevgilisinin 'Onunla mı uğraşacağım?' sözlerinin ardından ise sinirlenerek "O zaman neden dün sabah 'günaydın aşkım' yazdın?" dedi.
Sevgilisi ile telefonda kavga eden genci kaydeden "@yagmuus5" isimli TikTok kullanıcısı arkadaşı ise o anları, 'Arkadaşımın ilişkisi benim bile psikolojimi bozdu' dedi.
İşte o anlar: 👇
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