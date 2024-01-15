Ev Alma Komşu Al: Yeni Bebek Sahibi Olan Çift İçin Yaptıkları Düşünceli Hareket ile Yumuşacık Eden Komşular

Yeni doğum yapan Amanda Wells isimli kadın, komşularının aşırı düşüneli hareketleri karşısında yumuşacık olduğu görüntüleri paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Amanda Wells'in aşırı düşünceli komşuları, karı-koca yeni çocuk sahibi olan çiftin vakitleri olmayacaklarını ya da ihtiyaçları olacakları gerekçesi ile, hemen hemen her gün kapılarına giderek yiyecek, içecek ve çeşitli şeyler bıraktılar.
Kapı önüne ihtiyaçları için her gün bir şeyler bırakan komşular, yetmedi yeni çocuk sahibi olan çiftin kapısının önünü dahi temizledi.
İşte aşırı düşünceli komşuların o anları: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda