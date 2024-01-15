Sevgilisi Yatıya Geliyor Diye Annesinin Yaptığı Hazırlıkları Paylaşan Genç

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir genç sevgilisinin yatıya geleceğini ve annesinin de hazırlık yaptığını söyledi.
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'Sevgilim bu hafta sonu bizde kalacak, hadi annemin hazırlıklarına bakalım' diyerek o görüntüleri paylaşan genç, hazırlık yapan annesinin özellikle erkek arkadaşının en sevdiği şeyleri hazırladığını belirtti.
Sevgilisi yatıya gelecek diye eşyalarını dahi yıkayan annesinin yaptığı hazırlıkları paylaşan gencin o videosu viral oldu.
İşte o görüntüler: 👇
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keçi boynuzu beni biraz tedirgin etti
akşam yemeğine olabilir de yatıya kısmı tuhaf geldi... sanırım ben geri kafaliyim..
Anne ben mervelerde kalıyorum diye yalan söyleyeceğine ki her türlü hata yapabilir gözü önünde olması daha iyi gibi sanki 🤔
Bira ve keçi boynuzu düşündürücü 🤔 ülkenin %90'nın böyle Bi olayı kaldırabileceğini düşünmüyorum
keçiboynuzuda mı vardı görmedim işler daha da tuhaflasmaya başladı bak şimdi 😅