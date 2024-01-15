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Haftada Sadece 1 Kere Yemek Yaparak Tüm Haftayı İdare Eden Kadının Gündem Olan Paylaşımı

Haftada Sadece 1 Kere Yemek Yaparak Tüm Haftayı İdare Eden Kadının Gündem Olan Paylaşımı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 14:57

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir kadın 'Haftada sadece 1 kere yemek yaparak nasıl tüm haftayı idare ettiğini' açıkladı.

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İlk olarak evde 2 akşam yetecek pilave ve ana yemek yaptığını belirten kadın, ardından ise ikinci gün annesine yemeğe gittiklerini söyledi.

İlk olarak evde 2 akşam yetecek pilave ve ana yemek yaptığını belirten kadın, ardından ise ikinci gün annesine yemeğe gittiklerini söyledi.

Annesine gidip eli boş dönmeyen kadın, üçünü gün de annesinden aldıklarını yediklerini, dördüncü gün ise ilk gün yaptıklarını karıştırıp yediklerini söyledi.

Annesine gidip eli boş dönmeyen kadın, üçünü gün de annesinden aldıklarını yediklerini, dördüncü gün ise ilk gün yaptıklarını karıştırıp yediklerini söyledi.

Altıncı gün dışarıda yiyen kadın, altıncı günde ise yine annesine, yedinci günde de eşinin ailesine yemeğe gittiklerini söyledi.

O kadının gündem olan paylaşımı: 👇

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