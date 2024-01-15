Haftada Sadece 1 Kere Yemek Yaparak Tüm Haftayı İdare Eden Kadının Gündem Olan Paylaşımı

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir kadın 'Haftada sadece 1 kere yemek yaparak nasıl tüm haftayı idare ettiğini' açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk olarak evde 2 akşam yetecek pilave ve ana yemek yaptığını belirten kadın, ardından ise ikinci gün annesine yemeğe gittiklerini söyledi.
Annesine gidip eli boş dönmeyen kadın, üçünü gün de annesinden aldıklarını yediklerini, dördüncü gün ise ilk gün yaptıklarını karıştırıp yediklerini söyledi.
O kadının gündem olan paylaşımı: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda