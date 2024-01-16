Avusturya'da Alman Kadınla Evlenmek Üzere Olan Türk Erkeğini Nikah Masasındayken Sınır Dışı Ettiler

Avusturya'da yaşanan olayda, 27 yaşındaki Hamza, 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula ile evlenmek üzereyken sınır dışı edildi.
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Nikah salonunda bulunan ve henüz 'evet' demeyen çift, salona giren 12 Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden yetkili ile şoke oldular.
Hamza'nın avukatı Gregor Klammer, "Hamza salı akşamı 19.10'da Türkiye'ye gönderilecek. Oradan da askerlik şubesine gönderilmesi bekleniyor" dedi.
Gundula bir yetkilinin, "Saat şu an 08.52 ve siz gözaltına alındınız. Bizimle gelin" dediğini söylerken gözyaşlarına boğulduğunu ve Hamza'nın da şoke olduğunu söyledi. Gundula yetkililere itiraz ettiğini söylerken, "Bugün evlenmemiz gerekiyor" dediğini ve bunun karşılığında da "ama bugün değil" yanıtını aldığını belirtti.
İşte o anlar: 👇
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yüzündeki hayal kırıklığı ve şaşkınlık 😂 sadece filmlerde olmuyormuş demekki
Gitti vatandaşlık hamza :D