Avusturya'da Alman Kadınla Evlenmek Üzere Olan Türk Erkeğini Nikah Masasındayken Sınır Dışı Ettiler

Alman Bild gazetesine konuşan gelin Gundula gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Gundula, 'Nikah sırasında nikah memuru bir anda masadan kalktı ve bir şey alacağını söyledi. O sırada Ed Sheeran'ın Perfect isimli şarkısı çalıyordu. Ve bir anda Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkili girdi' dedi.