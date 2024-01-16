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Depremde Yıkılan Evlerinin Eski Hallerine 'Google Haritalar'dan Bakan Kişiler Yürekleri Dağladı

Depremde Yıkılan Evlerinin Eski Hallerine 'Google Haritalar'dan Bakan Kişiler Yürekleri Dağladı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 21:07

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'@siimgegns' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan evine Google Haritalar'dan baktığı anları paylaştı.

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Google Haritalar'dan evinin eski haline bakan genç, 'Siz hiç evinizin, mahallenizin depreden önceki halini unutup haritadan baktınız mı?' diyerek o anları paylaştı.

Google Haritalar'dan evinin eski haline bakan genç, 'Siz hiç evinizin, mahallenizin depreden önceki halini unutup haritadan baktınız mı?' diyerek o anları paylaştı.

O gencin paylaşımı gündem olurken, depremde evini, mahallesini, ailesini, akrabalarını kaybeden insanlar da yaşadıklarını yorumlarda paylaştılar.

O gencin paylaşımı gündem olurken, depremde evini, mahallesini, ailesini, akrabalarını kaybeden insanlar da yaşadıklarını yorumlarda paylaştılar.

İşte o video: 👇

O videoya yorum yapan depremzedeler yürekleri dağladı: 👇

O videoya yorum yapan depremzedeler yürekleri dağladı: 👇

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