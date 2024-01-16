Depremde Yıkılan Evlerinin Eski Hallerine 'Google Haritalar'dan Bakan Kişiler Yürekleri Dağladı

'@siimgegns' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan evine Google Haritalar'dan baktığı anları paylaştı.
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Google Haritalar'dan evinin eski haline bakan genç, 'Siz hiç evinizin, mahallenizin depreden önceki halini unutup haritadan baktınız mı?' diyerek o anları paylaştı.
O gencin paylaşımı gündem olurken, depremde evini, mahallesini, ailesini, akrabalarını kaybeden insanlar da yaşadıklarını yorumlarda paylaştılar.
İşte o video: 👇
O videoya yorum yapan depremzedeler yürekleri dağladı: 👇
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