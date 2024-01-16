Arkadaşının Sevgilisini Başka Bir Erkek ile Gören Adamın Viral Olan Tepkisi

Güney Afrika Süper Ligi'nde Kaizer Chiefs ile Orlando Pirates isimli takımların karşılaşmasını izlemeye giden bir adamın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
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Karşılaşmayı tribünden takip eden adam, arkadaşının sevgilisini başka bir erkek ile gördü.
Kameralar da o anları kaydederken, arkadaşının sevgilisini başka bir erkekle gören adamın tepkisi ise sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar: 👇
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Anında söylerim… Erkek arkadaşımın eşini tanıyorsam onuda söylerim karılarının korkusundan kimse çapkınlık anısı anlatmıyor bana 👌😅😅😅
Arkadaşının sevgilisi olduğunu nereden anladınız ?
Kuzenidir :D