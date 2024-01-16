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Arkadaşının Sevgilisini Başka Bir Erkek ile Gören Adamın Viral Olan Tepkisi

Arkadaşının Sevgilisini Başka Bir Erkek ile Gören Adamın Viral Olan Tepkisi

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 10:02

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Güney Afrika Süper Ligi'nde Kaizer Chiefs ile Orlando Pirates isimli takımların karşılaşmasını izlemeye giden bir adamın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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Karşılaşmayı tribünden takip eden adam, arkadaşının sevgilisini başka bir erkek ile gördü.

Karşılaşmayı tribünden takip eden adam, arkadaşının sevgilisini başka bir erkek ile gördü.

Kameralar da o anları kaydederken, arkadaşının sevgilisini başka bir erkekle gören adamın tepkisi ise sosyal medyada viral oldu.

Kameralar da o anları kaydederken, arkadaşının sevgilisini başka bir erkekle gören adamın tepkisi ise sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar: 👇

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ömer

Anında söylerim… Erkek arkadaşımın eşini tanıyorsam onuda söylerim karılarının korkusundan kimse çapkınlık anısı anlatmıyor bana 👌😅😅😅

Burak

Arkadaşının sevgilisi olduğunu nereden anladınız ?

Ponche

Kuzenidir :D