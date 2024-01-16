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Sürekli Kilo Kaybedip, Yemeden İçmeden Kesilen Köpeğin Önce Dumura Uğratan Ardından Mutlu Eden Hikayesi

Sürekli Kilo Kaybedip, Yemeden İçmeden Kesilen Köpeğin Önce Dumura Uğratan Ardından Mutlu Eden Hikayesi

Arya
Arya - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 10:52

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Harlow isimli köpek nedeni belli olmayan bir şekilde kilo kaybetmeye başlayıp yeme içmeden kesilince ailesi oldukça zor anlar yaşadı.

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Kaburgaları sayılan, artık ölme noktasına gelen Harlow'un bir gün gelen telefon ile hayatı değişti.

Kaburgaları sayılan, artık ölme noktasına gelen Harlow'un bir gün gelen telefon ile hayatı değişti.

Tüm testlerinin normal çıktığı köpek bir veterinerin telefonu ile hayatı değişirken, Harlow'un hayvansal proteinlere karşı alerjik reaksiyon gösteren nadir köpeklerden biri olduğu ortaya çıktı.

Tüm testlerinin normal çıktığı köpek bir veterinerin telefonu ile hayatı değişirken, Harlow'un hayvansal proteinlere karşı alerjik reaksiyon gösteren nadir köpeklerden biri olduğu ortaya çıktı.

Harlow'un hikayesini izlerken önce aşırı mutsuz olup ardından da yumuşacık olacaksınız: 👇

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