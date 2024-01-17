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Nusret Sen Bize Ne Yaptın? Alevli Tabağında Fokur Fokur Kaynayan Türk Kahvesi Sunumu!

Nusret Sen Bize Ne Yaptın? Alevli Tabağında Fokur Fokur Kaynayan Türk Kahvesi Sunumu!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 10:41

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Nusret Gökçe'nin Salt Bae hareketinden sonra dünyadaki tüm işletmeler sunumlarını daha yaratıcı şekilde yapmak adına adeta bir yarışa girdiler. Öyle ki dümdüz sunum yapan işletme kalmadı gibi bir şey...

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde de Türk kahvesi sunumunun bildiğimiz tüm sunumlardan farklı bir şekilde yapıldığını görüyoruz.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde de Türk kahvesi sunumunun bildiğimiz tüm sunumlardan farklı bir şekilde yapıldığını görüyoruz.

Yanıcı madde dökülen kahve tabağının alev aldığı görülürken, o anlarda da Türk kahvesi fokur fokur kaynıyor.

Yanıcı madde dökülen kahve tabağının alev aldığı görülürken, o anlarda da Türk kahvesi fokur fokur kaynıyor.

Görüntüleri paylaşan "@BrammerAyse" isimli Twitter (X) kullanıcısı da "Ben böyle saçmalık görmedim, kahveyi de içemedim çünkü hem o kadar kaynayan kahveyi kim ne yapsın, hem de fincan el değmeyecek kadar ısındı" dedi.

Görüntüleri paylaşan "@BrammerAyse" isimli Twitter (X) kullanıcısı da "Ben böyle saçmalık görmedim, kahveyi de içemedim çünkü hem o kadar kaynayan kahveyi kim ne yapsın, hem de fincan el değmeyecek kadar ısındı" dedi.

İşte o tepki çeken Türk kahvesi sunumu: 👇

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