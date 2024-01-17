Nusret Sen Bize Ne Yaptın? Alevli Tabağında Fokur Fokur Kaynayan Türk Kahvesi Sunumu!

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde de Türk kahvesi sunumunun bildiğimiz tüm sunumlardan farklı bir şekilde yapıldığını görüyoruz.
Yanıcı madde dökülen kahve tabağının alev aldığı görülürken, o anlarda da Türk kahvesi fokur fokur kaynıyor.
Görüntüleri paylaşan "@BrammerAyse" isimli Twitter (X) kullanıcısı da "Ben böyle saçmalık görmedim, kahveyi de içemedim çünkü hem o kadar kaynayan kahveyi kim ne yapsın, hem de fincan el değmeyecek kadar ısındı" dedi.
İşte o tepki çeken Türk kahvesi sunumu: 👇
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