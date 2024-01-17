Saç Boyasına Alerjisi Olduğunu Bilmeyen Gencin Hayatı Kabusa Döndü!

'@berrehajrusic' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, saç boyasına alerjisi olduğunu bilmeden saç boyası kullandıktan sonra yaşadıklarını paylaştı.
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Alerjisi olduğunu bilmeyen genç kullandığı saç boyasının ardından ilk olarak kulaklarının şiştiğini ve ardından da saç diplerinde kızarıklıklar çıktığını söyledi. Ardından ise saç dipleri pul pul dökülmeye başladı...
Oldukça zor günler yaşayan gencin daha sonra ise gözleri şişti. Şişlikten gözleri kapandı...
Alerjisi olan gencin yaşadığı kabusu anlattığı videosu: 👇
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