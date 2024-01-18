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Düğünde Nerede Olduğunu Soran Çocuk, Annesinin 'Kalbimdeydin' Cevabına 'Ben Mustafa Kemal Değilim ki' Dedi

Düğünde Nerede Olduğunu Soran Çocuk, Annesinin 'Kalbimdeydin' Cevabına 'Ben Mustafa Kemal Değilim ki' Dedi

Arya
Arya - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 11:19

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'@merveilaydagurbuz' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, oğlu Kayra ile sohbet ettiği anlara ait paylaşımıyla viral oldu.

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Kayra o anlarda annesine anne ve babasının düğününde nerede olduğunu soruyor. Annesinin cevabı ise, 'Sen kalbimdeydin' oluyor.

Kayra o anlarda annesine anne ve babasının düğününde nerede olduğunu soruyor. Annesinin cevabı ise, 'Sen kalbimdeydin' oluyor.

Kayra ise annesinin 'Sen kalbimdeydin' cevabına, 'Ben Mustafa Kemal değilim ki, ben kalbinde değilim evdeyim' dedi.

Kayra ise annesinin 'Sen kalbimdeydin' cevabına, 'Ben Mustafa Kemal değilim ki, ben kalbinde değilim evdeyim' dedi.

İşte o anlar: 👇

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kunti

Oy kurban olsunlar senin o buyuk yuregine

Tugay Başan

laikliğe saldıranlar şu çocuğu görün anlayın nasıl sağlam temeller üzerine kurulu bir cumhuriyet:)

Mehmet Göreli

Yüksek Türk, senin için yüksekliğin sınırı yoktur!