Düğünde Nerede Olduğunu Soran Çocuk, Annesinin 'Kalbimdeydin' Cevabına 'Ben Mustafa Kemal Değilim ki' Dedi

'@merveilaydagurbuz' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, oğlu Kayra ile sohbet ettiği anlara ait paylaşımıyla viral oldu.
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Kayra o anlarda annesine anne ve babasının düğününde nerede olduğunu soruyor. Annesinin cevabı ise, 'Sen kalbimdeydin' oluyor.
Kayra ise annesinin 'Sen kalbimdeydin' cevabına, 'Ben Mustafa Kemal değilim ki, ben kalbinde değilim evdeyim' dedi.
İşte o anlar: 👇
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Oy kurban olsunlar senin o buyuk yuregine
laikliğe saldıranlar şu çocuğu görün anlayın nasıl sağlam temeller üzerine kurulu bir cumhuriyet:)
Yüksek Türk, senin için yüksekliğin sınırı yoktur!