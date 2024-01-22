Fotoğrafını Çekeceği Kadının Saçlarının Kazınmış Olduğunu Fark Etti: Ne Diyeceğini Bilemeyen Adam Tepki Çekti

Sokakta karşılaştığı rastgele insanların fotoğrafını çekerek o anları da sosyal medya hesaplarında paylaşan Ediz Özcan Özer, yaptığı son paylaşım ile tepki çekti.
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Durakta otobüs bekleyen Sıla isimli kadının uzaktan fotoğrafını çeken ve kendisine gösterince aldığı olumlu tepki ile başka fotoğraflar da çekmek isteyen ı rastgele insanların fotoğrafını çekerek o anları da sosyal medya hesaplarında paylaşan Ediz Özcan Özer, Sıla'nın saçlarının kazınmış olduğunu görünce kemoterapi alıyor olabileceğini düşünerek ne diyeceğini bilemedi.
Fotoğrafını çekmek istediği kadının kemoterapi görüyor olabileceğini düşünerek ne diyeceğini bilemeyen Ediz Özcan Özer o anlarda ise, 'Çok pardon, özür dilerim. Büyük bir hata ettim herhalde. Çekmeyelim istersen' dedi.
İşte o video: 👇
TikTok'ta "@sila.dmrz" ismini kullanan o kadın ise, kemoterapi görmediğini, saçlarının kazınmış olmasının kendi isteği olduğunu belirtti: 👇
Kriz yönetimi konusunda başarısız olan fotoğrafçıya gelen tepkiler: 👇
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