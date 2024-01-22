Sokakta Yaşadığını Belirten Vatandaş Ses Tonuyla Gündem Oldu: Hangi Belediye, Kaymakamlığa Gitsem Yok Çektiler

Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan bir vatandaş gündem oldu. O vatandaş sokakta yaşadığını belirtirken ses tonu, diksiyonu ve giyimiyle dikkat çekti.
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Sokak Kedisi muhabiri Ebru Uzun Oruç'un yanına gittiği vatandaş, 'Kimseye zararım yok, ekmeğimi çöpten kazanıyorum' dedi.
O vatandaş ne iş olursa yaparım derken, 'Neden sokaktasınız?' sorusuna ise, 'Düzenim bozuldu, toparlamaya çalışıyorum ama elimizden tutan yok. Hangi belediye, kaymakamlığa gittiysem yok çektiler' dedi.
İşte o vatandaşın gündem olan anları: 👇
Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının İstanbul Eminönü'nde gerçekleştirdiği röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
O röportajda gelen yorumlar: 👇
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