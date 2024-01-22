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Sokakta Yaşadığını Belirten Vatandaş Ses Tonuyla Gündem Oldu: Hangi Belediye, Kaymakamlığa Gitsem Yok Çektiler

Sokakta Yaşadığını Belirten Vatandaş Ses Tonuyla Gündem Oldu: Hangi Belediye, Kaymakamlığa Gitsem Yok Çektiler

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 10:47

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Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan bir vatandaş gündem oldu. O vatandaş sokakta yaşadığını belirtirken ses tonu, diksiyonu ve giyimiyle dikkat çekti.

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Sokak Kedisi muhabiri Ebru Uzun Oruç'un yanına gittiği vatandaş, 'Kimseye zararım yok, ekmeğimi çöpten kazanıyorum' dedi.

Sokak Kedisi muhabiri Ebru Uzun Oruç'un yanına gittiği vatandaş, 'Kimseye zararım yok, ekmeğimi çöpten kazanıyorum' dedi.

O vatandaş ne iş olursa yaparım derken, 'Neden sokaktasınız?' sorusuna ise, 'Düzenim bozuldu, toparlamaya çalışıyorum ama elimizden tutan yok. Hangi belediye, kaymakamlığa gittiysem yok çektiler' dedi.

O vatandaş ne iş olursa yaparım derken, 'Neden sokaktasınız?' sorusuna ise, 'Düzenim bozuldu, toparlamaya çalışıyorum ama elimizden tutan yok. Hangi belediye, kaymakamlığa gittiysem yok çektiler' dedi.

İşte o vatandaşın gündem olan anları: 👇

Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının İstanbul Eminönü'nde gerçekleştirdiği röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

O röportajda gelen yorumlar: 👇

O röportajda gelen yorumlar: 👇
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