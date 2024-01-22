'Yüce Rabbim Erkeğe 4 Hanımı Helal Kılmış' Diyen Kadın: 'Gücüne Gidiyorsa Eşine Dört Dörtlük Hatun Olacaksın'

'@muratufuk82' isimli TikTok hesabı tarafından yapılan paylaşımdaki kadın, 'Yüce Rabim erkeğe 4 hanımı helal kılmış. Sen kim oluyorsun da haram ediyorsun mare?' dedi.
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O kadın sözlerinin devamında ise, 'Madem öyle gücüne gidiyor, istemiyorsan o zaman eşine dört dörtlük bir hatun olacaksın' dedi.
'Dört dörtlük bir hatun' olmanın da dört maddesini sayan kadın, 'Sokakta yanında manken gibi bir hatun olacaksın. Evinde çocuklarına tertemiz, şıkır şıkır bir anne olacaksın. Eşini daima seveceksin, kollayacaksın. Dördüncüyü sen daha iyi biliyorsun' dedi.
İşte o video: 👇
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