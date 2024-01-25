Üniversite Mezunu Olmayan Kişilerin Yüksek Maaşlar Almasına İsyan Etti: 'Okuyanın Amele Olduğu Tek Ülkeyiz'

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Arayan kişilerin, 'Ön lisans mezunuyum memur oldum aylık 40 bin TL alıyorum diyor. Başka biri arıyor kurye işine başladım aylık gelirim 50 bin TL diyor' diyen kadın kendisinin asgari ücret aldığını belirtti.
'Ben üniversite mezunuyum, SPL lisanslamalarım va, eğitimlerim var ben ne alıyorum asgari ücret' diyen kadın sözlerinin devamında ise, 'Okuyanın amele olduğu tek ülkeyiz ya delireceğim. Lisans diplomamı iptal etmek istiyorum' dedi.
İşte o kadının isyan ettiği anlar: 👇
O videoya gelen yorumlar: 👇
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