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İki Kadını Aynı Anda İdare Edip İkisine de Aynı Yüzüğü Alan Adamdan Tarihe Geçecek Savunma: 'Kampanya Vardı'

İki Kadını Aynı Anda İdare Edip İkisine de Aynı Yüzüğü Alan Adamdan Tarihe Geçecek Savunma: 'Kampanya Vardı'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 12:13

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Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak programına konuk olan Özgür ile Bahar çiftinin arasında geçen olaylar gündem olmaya devam ediyor. Daha önce de eşi Bahar'ın aldatma iddialarını 'Kesme sahnesinde üstüme düştü. Pelerinimi unuttuğum için bornoz giymiştim' diyerek yalanlayan Özgür, şimdi ise iki kadına da aynı yüzüğü almasıyla gündem oldu.

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Sihirbazlık yapan eşi Özgür'ün kendisini aldattığını iddia eden Bahar, Zahide Yetiş'e başvurmuş ve programda da eşinin kendisini bir otel odasında aldattığını iddia etmişti.

Sihirbazlık yapan eşi Özgür'ün kendisini aldattığını iddia eden Bahar, Zahide Yetiş'e başvurmuş ve programda da eşinin kendisini bir otel odasında aldattığını iddia etmişti.

Özgür ise o iddiaları yalanlamış ve 'Pelerinimi unuttuğum için bornoz giymiştim' demişti: 👇

Özgür'ün ise şimdi eşi Bahar'a ve birlikte olduğu iddia edilen Candan'a aynı yüzüğü aldığı ortaya çıktı. Özgür iki kadına da ayrıca aynı çiçeği de göndermiş...

Özgür'ün ise şimdi eşi Bahar'a ve birlikte olduğu iddia edilen Candan'a aynı yüzüğü aldığı ortaya çıktı. Özgür iki kadına da ayrıca aynı çiçeği de göndermiş...

Özgür ise aynı yüzüğü almasını ise, 'Kampanya vardı. Bir alana bir bedavaydı. Ben de iş ortağım diye aldım' dedi.

Özgür ise aynı yüzüğü almasını ise, 'Kampanya vardı. Bir alana bir bedavaydı. Ben de iş ortağım diye aldım' dedi.

Tarihe geçecek savunmadan sonra ise eşi Bahar sinirlenerek, çiçeği Özgür'ün başına geçirdi.

Programa eşiyle barışmak için geldiğini belirten Özgür, Candan'ın aynı yüzüğü Bahar ile birlikte kendisine aldığını ortaya çıkarmasına ise, 'Eşim ne hallere düştü. Aramızı geldi bozdu' diyerek tepki gösterdi.

Programa eşiyle barışmak için geldiğini belirten Özgür, Candan'ın aynı yüzüğü Bahar ile birlikte kendisine aldığını ortaya çıkarmasına ise, 'Eşim ne hallere düştü. Aramızı geldi bozdu' diyerek tepki gösterdi.

İşte o anlar: 👇

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Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak'ın o yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

O anlara gelen yorumlar: 👇

O anlara gelen yorumlar: 👇
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