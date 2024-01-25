İki Kadını Aynı Anda İdare Edip İkisine de Aynı Yüzüğü Alan Adamdan Tarihe Geçecek Savunma: 'Kampanya Vardı'

Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak programına konuk olan Özgür ile Bahar çiftinin arasında geçen olaylar gündem olmaya devam ediyor. Daha önce de eşi Bahar'ın aldatma iddialarını 'Kesme sahnesinde üstüme düştü. Pelerinimi unuttuğum için bornoz giymiştim' diyerek yalanlayan Özgür, şimdi ise iki kadına da aynı yüzüğü almasıyla gündem oldu.