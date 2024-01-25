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Arabasının Gaz Teli Kopan Adam Bulduğu Çözüm ile 'Yok Artık' Dedirtti

Arabasının Gaz Teli Kopan Adam Bulduğu Çözüm ile 'Yok Artık' Dedirtti

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 11:04

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Mert Can Erdoğan isimli dijital içerik üreticisi, arabasının amortisörlerinin patlamasının ardından gaz telinin de koptuğunu ve bulduğu çözümü paylaştı.

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Arabasıyla yolda giderken gaz teli kopan adamın, gaz pedalı boşa düştü. O adam yoluna devam edebilmek için ilginç bir çözüm buldu.

Arabasıyla yolda giderken gaz teli kopan adamın, gaz pedalı boşa düştü. O adam yoluna devam edebilmek için ilginç bir çözüm buldu.

Gaz telini motor kısmından aracın içerisine uzatan adam, şoför koltuğundan eliyle teli çekerek gaza bastı. O anları kaydettiği videosu ise gündem oldu.

Gaz telini motor kısmından aracın içerisine uzatan adam, şoför koltuğundan eliyle teli çekerek gaza bastı. O anları kaydettiği videosu ise gündem oldu.

İşte o anlar: 👇

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