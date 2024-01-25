Arabasının Gaz Teli Kopan Adam Bulduğu Çözüm ile 'Yok Artık' Dedirtti

Mert Can Erdoğan isimli dijital içerik üreticisi, arabasının amortisörlerinin patlamasının ardından gaz telinin de koptuğunu ve bulduğu çözümü paylaştı.
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Arabasıyla yolda giderken gaz teli kopan adamın, gaz pedalı boşa düştü. O adam yoluna devam edebilmek için ilginç bir çözüm buldu.
Gaz telini motor kısmından aracın içerisine uzatan adam, şoför koltuğundan eliyle teli çekerek gaza bastı. O anları kaydettiği videosu ise gündem oldu.
İşte o anlar: 👇
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