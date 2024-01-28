İngiltere'de Hamile Eşiyle Gittiği Hastanede Yaşadığı Olayı Anlatan Adam: 'Irkçılığa Uğradım'

İngiltere'de yaşayan Tekin Tolmac isimli adam, hamile eşinin ultrasonu için gittiği hastanede ırkçılığa maruz kaldığını belirtti.
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"İngiltere'de yaşadığım ırkçılığı anlattım. İyi insanlar olduğu gibi kötü insanlarda var maalesef. Irkçılık eğitimsiz insanların kullandığı bir silahtır" diyerek yaşadığı olayı anlatan Tekin Tolmac, hastanede bir görevlinin ailesi için 'Bu yabancılar da çok oldu, hep geliyorlar bu ülkeye. Bitmediler, sürü gibiler' dediğini belirtti.
Hastane görevlisinin söylediği sözleri eşinin duyduğunu belirten adam, yaşadıklarını anlatarak 'Bu ırkçılık mıdır değil midir?' diye sordu.
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