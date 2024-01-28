Ablasının Makyajını Eleştiren Erkek Kardeş: "Canını Kaybettin Çıktın Allah'ın Yanına, 'Böyle Kulum Yok' Der"

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde bir erkek kardeşin, ablasının yaptığı makyajı eleştirdiği anlar görülüyor.
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Erkek kardeş o anlarda ablasına, "Allah korusun, canını kaybettin çıktın Allan'ın yanına, Allah; 'Böyle kulum yok der' seni Dünya'ya indirir"
O erkek kardeş sözlerinin devamında ise, "Azrail geldiğinde 'Benim aradığım kız bu kız değil ben gidiyorum' der" diyor.
İşte viral olan o görüntüler: 👇
O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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