Flörtüne Yükselen ve Yatağa Davet Eden Kadın Yaşadığı 'En Kötü Date' Anısıyla Kahkaha Attırdı

Komedyen Utku Ergin'in 'Tutkum Boğuşmak Show' isimli programına katılan bir kadın yaşadığı en kötü date anısını anlattığı anlar ile dinleyenlere kahkaha attırdı.
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Bir uygulamadan tanıştığı erkek ile yaşadığı olayı anlatan kadın, flörtünün zombili, savaşlı bir oyunda silah, balta kullanmasına yükseldiğini belirtti.
Flörtüne yükseldikten sonra kendisini yatağa davet ettiğini belirten kadın cevap olarak ise, 'Şu an yapamam. Oyundan gerildim' cevabını aldı.
Oyundan gerildiği için yatağa geçemeyen flörtünün ardından ise 'Bir şeyler izleyelim mi?' dediğini belirten kadın o anlarda ise pornografik bir şeyler izleyeceğini düşünmüş...
Oynadığı oyundan gerilen ve bir şeyler izlemek isteyen flörtünün 'Sünger Bob Kare Pantolon' açtığını söyleyen kadın 'En kötü date' anısı ile dinleyenlere kahkaha attırdı.
İşte o kadının anlattığı anısı: 👇
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Utku Ergin'in 'Tutkum Boğuşmak Show' isimli programının Yılbaşı özel bölümünün tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
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