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Türkiye'ye Taşındıktan Sonra Kendisine Tuhaf Gelen Şeyleri Açıklayan Fransız Kadın

Türkiye'ye Taşındıktan Sonra Kendisine Tuhaf Gelen Şeyleri Açıklayan Fransız Kadın

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 10:01

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'@nerelibulido' isimli kadın, 'Türkiye'ye taşındıktan sonra bana tuhaf gelen bazı şeyler' diyerek paylaştığı videosu ile gündem oldu.

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Fransız kadın, Türkiye'ye taşındıktan sonra daha önce görmediği ya da yaşamadığı ancak ülkemizde görünce kendisine tuhaf gelen şeyleri açıkladı.

Fransız kadın, Türkiye'ye taşındıktan sonra daha önce görmediği ya da yaşamadığı ancak ülkemizde görünce kendisine tuhaf gelen şeyleri açıkladı.

O kadın kendisine tuhaf gelen şeyleri, "Kapıyı çalan kişinin 'Kim o?' diye sorulduğunda 'Benim' demesi", "Yok cevabından sonra 'Hiç mi yok?' şeklinde tekrar sorulması", "Bulaşık makinesine atmadan önce bulaşıkların yıkanması", "İnşaatların film izleniyor gibi izlenmesi", "Turistlere Türkçe cevap vermek" şeklinde açıkladı.

O kadın kendisine tuhaf gelen şeyleri, "Kapıyı çalan kişinin 'Kim o?' diye sorulduğunda 'Benim' demesi", "Yok cevabından sonra 'Hiç mi yok?' şeklinde tekrar sorulması", "Bulaşık makinesine atmadan önce bulaşıkların yıkanması", "İnşaatların film izleniyor gibi izlenmesi", "Turistlere Türkçe cevap vermek" şeklinde açıkladı.

Fransız kadın ayrıca 'Sıvı sabun, duş jeli veya şampuanların dibine su eklenip tekrar kullanılması'nın da kendisine tuhaf geldiğini ancak mantıklı geldiği için kendisinin de o yöntemi kullandığını söyledi.

İşte o video: 👇

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E.B.

Hiçbiri, senin Fransa'dan günümüz Türkiyesi'ne tașınman kadar tuhaf değil.

Sezin Kosa

💯

Jack Dawson

Gayet Türk bu kadın yalnız, orjinal fransız değil. saçma geldi.

Tony Soprano

Türkiye’nim kıymetini anlamış bir hanımefendi çok sevindim. Güzel ülkemize hoş geldiniz :)