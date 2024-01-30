Türkiye'ye Taşındıktan Sonra Kendisine Tuhaf Gelen Şeyleri Açıklayan Fransız Kadın

'@nerelibulido' isimli kadın, 'Türkiye'ye taşındıktan sonra bana tuhaf gelen bazı şeyler' diyerek paylaştığı videosu ile gündem oldu.
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Fransız kadın, Türkiye'ye taşındıktan sonra daha önce görmediği ya da yaşamadığı ancak ülkemizde görünce kendisine tuhaf gelen şeyleri açıkladı.
O kadın kendisine tuhaf gelen şeyleri, "Kapıyı çalan kişinin 'Kim o?' diye sorulduğunda 'Benim' demesi", "Yok cevabından sonra 'Hiç mi yok?' şeklinde tekrar sorulması", "Bulaşık makinesine atmadan önce bulaşıkların yıkanması", "İnşaatların film izleniyor gibi izlenmesi", "Turistlere Türkçe cevap vermek" şeklinde açıkladı.
İşte o video: 👇
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Hiçbiri, senin Fransa'dan günümüz Türkiyesi'ne tașınman kadar tuhaf değil.
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Gayet Türk bu kadın yalnız, orjinal fransız değil. saçma geldi.
Türkiye’nim kıymetini anlamış bir hanımefendi çok sevindim. Güzel ülkemize hoş geldiniz :)