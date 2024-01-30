Almanya Yetenek Yarışmasında Cinsel Organıyla Flüt Çalarak İzleyenlerin Ağzını Açık Bırakan Kadın

Almanya yetenek yarışması olan 'Das Supertalent'a katılan Beatrice McQUeef isimli bir kadın yeteneği ile izleyenleri şoke etti.
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Aslen Avustralyalı olan Beatrice McQueef'in asıl işi ise cerrahi asistanlığı. Kendisi hobi olarak jimnastik ve sirk becerileriyle ilgileniyor.
Beatrice McQueef katıldığı yetenek programında ise sergilediği yeteneğiyle jüri ve seyircilerin ağzını açık bıraktı.
McQueef o programda cinsel organıyla flüt çaldı.
Her şeyin ilkokulda flüt çalmaya başlamasıyla başladığını belirten McQueef, daha sonra ise sirk becerileri denemeleri yapmaya başladı ve vücuduyla bazı şeyleri yapabildiğini keşfetti.
Sonuç olarak Almanya'da yetenek yarışmasına çıkan kadın cinsel organıyla flüt çalarak yaptığı gösterisi ile kısa sürede tüm dünya tarafından konuşulmaya başladı. O anları izlerken de hemen hemen herkesin ağzı açık kaldı.
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Beatrice McQueef ayrıca cinsel organıyla melodika da çalabiliyor...
İşte o kadının gündem olan performansı: 👇
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hassiktir amk neden baktım şimdi buna ben 🤦
Aynen 🫣
E konuşuyo bu :)
Bacım senin şeyinle derdin ne? Mikrop kapıcaksın