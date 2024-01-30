Çocuklarını Bir Güzel Azarlayan Anne: 'Evlenin, Evlenin Yoksa Ben Kafayı Yiyeceğim'

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir anne iki oğlunu azarlarken görülüyor. Odanın camını ve perdesini açık bırakan çocuklarının odasına girerken yüzlerine tüküren anne, 'Bir öğretemedim ki şu camı kapatın, sizin bütün sesiniz dışarı geliyor' diyor.