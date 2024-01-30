Çocuklarını Bir Güzel Azarlayan Anne: 'Evlenin, Evlenin Yoksa Ben Kafayı Yiyeceğim'

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir anne iki oğlunu azarlarken görülüyor. Odanın camını ve perdesini açık bırakan çocuklarının odasına girerken yüzlerine tüküren anne, 'Bir öğretemedim ki şu camı kapatın, sizin bütün sesiniz dışarı geliyor' diyor.
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Sinirli bir şekilde odaya giren anne çocuklarını azarlarken sözlerinin devamında ise, kızan anne, "Ben sana demedim mi evin içinde şort giyme, maymun" diyor.
Siniri bir türlü geçmeyen anne son olarak ise, "Evlenin, evlenin yoksa ben kafayı yiyeceğim" diyor.
İşte o anlar: 👇
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