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Kızlar Gecesi Yaparken Eski Sevgilisini Telefonla İşleten Kadın Dumura Uğradı!

Kızlar Gecesi Yaparken Eski Sevgilisini Telefonla İşleten Kadın Dumura Uğradı!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 09:40

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'@melisaxturan' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, eski sevgilisini telefon ile arayarak işletmek istediğinde olayın neredeyse mahkemeye taşınacağını söyleyerek yaşadığı olayı anlattı.

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Melisa anlattığı o olayda, bir gün arkadaşlarıyla kızlar gecesi yaptığı sırada eski sevgilisini telefonla arayarak işletme fikrinin ortaya çıktığını ve planlar yapıldığını söyledi.

Melisa anlattığı o olayda, bir gün arkadaşlarıyla kızlar gecesi yaptığı sırada eski sevgilisini telefonla arayarak işletme fikrinin ortaya çıktığını ve planlar yapıldığını söyledi.

Farklı bir numaradan aranan eski sevgiliye, 'Arabanızın birkaç kişi tarafından zorlandığını gördük, telefon numaranızı da plaka sorgulaması ile polisten aldık' diyen kızlar, aracın farklı kişi üzerine kayıtlı olması ile fena halde sıkıntıya düştüler.

Farklı bir numaradan aranan eski sevgiliye, 'Arabanızın birkaç kişi tarafından zorlandığını gördük, telefon numaranızı da plaka sorgulaması ile polisten aldık' diyen kızlar, aracın farklı kişi üzerine kayıtlı olması ile fena halde sıkıntıya düştüler.

İşletildiğini fark eden eski sevgili geri arayarak 'Bu işi adliyede halledeceğim' demesiyle korkan ve strese giren Melisa anlattığı hikayesiyle viral oldu.

İşletildiğini fark eden eski sevgili geri arayarak 'Bu işi adliyede halledeceğim' demesiyle korkan ve strese giren Melisa anlattığı hikayesiyle viral oldu.

İşte Melisa'nın anlattığı o hikayesi: 👇

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