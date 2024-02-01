Batuhan Karadeniz: 'Pavyonda Oynayan Kadınlar da Beli Meli İyi Kıvırıyor, Hak Ediyorlar Bu Hayatı'

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyondaki dansıyla yeniden gündem olan pavyonlarla ilgili konuştu. Dilber karakterinin popüler olması ile pavyon dans kursları açılmış ve 'Dilber elbisesi' yok satmıştı.
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Skyspor'da son dönemde popüler hale gelen pavyonlarla ilgili konuşan Batuhan Karadeniz, 'Pavyon bizim işimiz' dedi.
Karadeniz sözlerinin devamında ise, 'Pavyonda oynayan kadınlar da beli meli iyi kıvırıyor he. Hak ediyorlar yani bu hayatı' dedi.
İşte o anlar: 👇
Batuhan Karadeniz daha önce de, 'Futbolcuyken haftada 1 giderdim. Bütün pavyoncular beni bilir' demişti: 👇
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