Görüş Bildir
Haberler
Video
İstanbul'a Gelen Yunan Tanrısı Gibi Vücuda Sahip Adamı Görünce Kündeye Getirmeye Çalışan Dayı

İstanbul'a Gelen Yunan Tanrısı Gibi Vücuda Sahip Adamı Görünce Kündeye Getirmeye Çalışan Dayı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 18:41

İçerik Devam Ediyor

'@takkmethod' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan ve harika bir vücuda sahip olan adam Türkiye'ye geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyanın dört bir tarafını dolaşarak sokakta spor yapan ve insanlara da harika bir vucüda sahip olmaları için herhangi bir takviyeye veya spor salonuna ihtiyaç duymamaları gerektiğini söyleyen Takk, İstanbul ziyareti sırasında ise ilginç bir olay yaşadı.

Dünyanın dört bir tarafını dolaşarak sokakta spor yapan ve insanlara da harika bir vucüda sahip olmaları için herhangi bir takviyeye veya spor salonuna ihtiyaç duymamaları gerektiğini söyleyen Takk, İstanbul ziyareti sırasında ise ilginç bir olay yaşadı.

Kamerunlu olan ve eskiden evsiz olan Takk, dünyanın her yerindeki insanlara ilham vermek için çaba sarf ederken, İstanbul ziyareti sırasında bir dayı tarafından kündeye getirilmeye çalışıldı.

Kamerunlu olan ve eskiden evsiz olan Takk, dünyanın her yerindeki insanlara ilham vermek için çaba sarf ederken, İstanbul ziyareti sırasında bir dayı tarafından kündeye getirilmeye çalışıldı.

İşte o ilginç anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar için: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
s.rtc

Yapma dayı etme dayı 😂