İstanbul'a Gelen Yunan Tanrısı Gibi Vücuda Sahip Adamı Görünce Kündeye Getirmeye Çalışan Dayı

'@takkmethod' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan ve harika bir vücuda sahip olan adam Türkiye'ye geldi.
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Dünyanın dört bir tarafını dolaşarak sokakta spor yapan ve insanlara da harika bir vucüda sahip olmaları için herhangi bir takviyeye veya spor salonuna ihtiyaç duymamaları gerektiğini söyleyen Takk, İstanbul ziyareti sırasında ise ilginç bir olay yaşadı.
Kamerunlu olan ve eskiden evsiz olan Takk, dünyanın her yerindeki insanlara ilham vermek için çaba sarf ederken, İstanbul ziyareti sırasında bir dayı tarafından kündeye getirilmeye çalışıldı.
İşte o ilginç anlar: 👇
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Yapma dayı etme dayı 😂