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Kalabalık Bir İtalyan Ailesinin Tüm Dikkat 'Bir Zamanlar Çukurova' Dizisini İzledikleri Görüntüler

Kalabalık Bir İtalyan Ailesinin Tüm Dikkat 'Bir Zamanlar Çukurova' Dizisini İzledikleri Görüntüler

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 11:57

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Türk dizilerinin dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesine ulaşmasının en büyük örneklerinden olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisini İtalya'da tüm dikkat izleyen aile üyeleri sosyal medyada viral oldu. Dizi 2018 yılında ATV ekranlarında yayına girmiş ve 2022'de de final yapmıştı.

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İtalya'da oldukça sevilen 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi nedeniyle Murat Ünalmış da İtalya’nın ünlü eğlence programı “Verissimo”ya katıldı.

İtalya'da oldukça sevilen 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi nedeniyle Murat Ünalmış da İtalya’nın ünlü eğlence programı “Verissimo”ya katıldı.

“Verissimo” programına katılmak için İtalya'ya giden Murat Ünalmış, Milano sokaklarında da sevgi seline maruz kalmıştı.

İtalya'da oldukça sevilen Bir Zamanlar Çukurova dizisini tüm dikkat izleyen bir İtalyan ailenin o görüntüleri de sosyal medyada viral oldu.

İtalya'da oldukça sevilen Bir Zamanlar Çukurova dizisini tüm dikkat izleyen bir İtalyan ailenin o görüntüleri de sosyal medyada viral oldu.

İşte o görüntüler: 👇

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