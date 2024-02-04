Kalabalık Bir İtalyan Ailesinin Tüm Dikkat 'Bir Zamanlar Çukurova' Dizisini İzledikleri Görüntüler

Türk dizilerinin dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesine ulaşmasının en büyük örneklerinden olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisini İtalya'da tüm dikkat izleyen aile üyeleri sosyal medyada viral oldu. Dizi 2018 yılında ATV ekranlarında yayına girmiş ve 2022'de de final yapmıştı.