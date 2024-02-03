Birlikte Dans Ettiği Annesine Kendi Yazdığı Şarkıyı Söyleyen Ufaklık: 'Canım Annem Hep Popomu Yıkar'

Demet Akalın Ayıp Olarak Değerlendirmişti! Artan Yemekleri Bir Kaba Koyan Kadın Bunu Bir Akıma Dönüştürdü

Feci Olay! Yolcu Treni, TIR'a Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var

Bir Vatandaş Yediği 2 Döner ve 2 Ayrana Ödediği Paraya Çektiği Bir Video ile İsyan Etti: "Halimize Üzüldüm"