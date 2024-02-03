Görüş Bildir
Haberler
Video
Birlikte Dans Ettiği Annesine Kendi Yazdığı Şarkıyı Söyleyen Ufaklık: 'Canım Annem Hep Popomu Yıkar'

Birlikte Dans Ettiği Annesine Kendi Yazdığı Şarkıyı Söyleyen Ufaklık: 'Canım Annem Hep Popomu Yıkar'

Arya
Arya - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 18:15

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyanın sevilen ufaklığı Meyra, annesi için yazdığı şarkıyı birlikte dans ederek söylediği anlarla viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Annesi tarafından kaydedilen ve "@mariameyra" isimli TikTok hesabından paylaşılan görüntülerde Meyra, dans ettiği annesine şarkı söylerken görülüyor.

Annesi tarafından kaydedilen ve "@mariameyra" isimli TikTok hesabından paylaşılan görüntülerde Meyra, dans ettiği annesine şarkı söylerken görülüyor.

Meyra o şarkısında ise, 'Canım annem hep popomu yıkar, o benim civcivim, artık hayatında çok güzel danslar yapar, canım annem' deyip eliyle de kalp yapıyor.

Meyra o şarkısında ise, 'Canım annem hep popomu yıkar, o benim civcivim, artık hayatında çok güzel danslar yapar, canım annem' deyip eliyle de kalp yapıyor.

İşte o muhteşem anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar için: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?