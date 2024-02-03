Birlikte Dans Ettiği Annesine Kendi Yazdığı Şarkıyı Söyleyen Ufaklık: 'Canım Annem Hep Popomu Yıkar'

Sosyal medyanın sevilen ufaklığı Meyra, annesi için yazdığı şarkıyı birlikte dans ederek söylediği anlarla viral oldu.
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Annesi tarafından kaydedilen ve "@mariameyra" isimli TikTok hesabından paylaşılan görüntülerde Meyra, dans ettiği annesine şarkı söylerken görülüyor.
Meyra o şarkısında ise, 'Canım annem hep popomu yıkar, o benim civcivim, artık hayatında çok güzel danslar yapar, canım annem' deyip eliyle de kalp yapıyor.
İşte o muhteşem anlar: 👇
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