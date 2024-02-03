Herkes Onu 'Idiotluk Yapma' Sözleriyle Tanımıştı: Hollanda'da Taksicilik Yapan Adam Türk Gençlerle Karşılaştı

Hollanda'da taksicilik yapan Ramazan Özdemir isimli adamın sosyal medyada paylaşılan ve bir müşterisi ile tartıştığı anlar viral olmuştu.
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Ramazan Özdemir o videoda, müşterisiyle tartışıyor ve 'Idiotluk yapma' diyordu.
O olayı buradan izleyebilirsiniz:
Aslen Afyonlu olan ve Amsterdam’da yaşayan 59 yaşındaki taksici 'Idiotluk yapma' sözleriyle viral olmadan önce de belediye yönetiminin taksi karşıtı politikaları ve cezalarına tepki göstermek için düzenlenen protestoda, Amsterdam merkezli AT5 kanalına verdiği röportajla gündem olmuştu.
Özdemir o röportajda da, “Sağa git ceza, sola git ceza, düz git ceza. Ne yapacağımı şaşırdım. En sonunda bu arabayı bana yaktıracaklar” tepkisiyle taksicilerin sesi olmuş ve gündem olmuştu:
Ramazan Özdemir şimdi de taksisine binen müşterilerine nereli olduklarını sorduğunda aldığı 'Türkiye' cevabı ile coştuğu anlarla viral oldu.
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Hollanda'da taksicilik yapan Ramazan Özdemir'in Türk müşterileri ile coştuğu o anlar: 👇
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