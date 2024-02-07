'Kilolusun Diye Boşanan Kocama Şok' Diyerek Yapılan Paylaşım Viral Oldu

'@burcu_yigen' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadının yaptığı bir paylaşım viral oldu. O paylaşımda yer alan iddiaya göre ise bir kadının boşandıktan sonra 95 kilodan 53 kiloya düştüğü bilgisi yer aldı.
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O paylaşımda 'Kilolusun diye boşanan kocama şok' yazan bir kadın fotoğrafı görülüyor.
Yapılan paylaşımın 2. fotoğrafında ise, '95 kilodan 53 kiloya düştüm' yazıldığı görülüyor.
İşte viral olan o paylaşım: 👇
O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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