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'Kilolusun Diye Boşanan Kocama Şok' Diyerek Yapılan Paylaşım Viral Oldu

'Kilolusun Diye Boşanan Kocama Şok' Diyerek Yapılan Paylaşım Viral Oldu

Boşanma
Arya
Arya - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 13:43

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'@burcu_yigen' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadının yaptığı bir paylaşım viral oldu. O paylaşımda yer alan iddiaya göre ise bir kadının boşandıktan sonra 95 kilodan 53 kiloya düştüğü bilgisi yer aldı.

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O paylaşımda 'Kilolusun diye boşanan kocama şok' yazan bir kadın fotoğrafı görülüyor.

O paylaşımda 'Kilolusun diye boşanan kocama şok' yazan bir kadın fotoğrafı görülüyor.

Yapılan paylaşımın 2. fotoğrafında ise, '95 kilodan 53 kiloya düştüm' yazıldığı görülüyor.

Yapılan paylaşımın 2. fotoğrafında ise, '95 kilodan 53 kiloya düştüm' yazıldığı görülüyor.

İşte viral olan o paylaşım: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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