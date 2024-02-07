'Siyasi Espri Yapmak Çok Zor' Diyen Komedyen Özgür Turhan'dan Olay Olan Sinan Oğan Göndermesi

Komedyen ve YouTuber Özgür Turhan, bir stand-up gösterisi sırasında 'Siyasi espri yapmak çok zor' diyerek yaptığı espriyi sosyal medya hesabında paylaştı.
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Çıktığı sahnede, 'Siyasi espri yapmak çok zor ama şundan dolayı değil yani; siyasi espri yaparsın hapse girersin falan, konu bu değil. Siyasi gündem çok hızlı değişiyor. Espri yetiştiremiyoruz. Kılıçdaroğlu mu kaldı? Sinan Oğan ile ilgili bir sürü esprim vardı bitti gitti' dedi.
Özgür Turan sözlerinin devamında ise, 'Adam cehennem kapılarını kapatacağız dedi, dışarıdan kilitledi gitti. Biz içeride kaldık. Sinan bey, biz buradayız. Uğur Dündar'ı çağırın' dedi.
İşte o anlar: 👇
Özgür Turhan'ın o paylaşımına gelen yorumlar: 👇
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