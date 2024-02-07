Eski Yetişkin Film Yıldızı Mia Khalifa, Gördüğü Muamele Yüzünden Ağlamasına Neden Olan Olayı Anlattı

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Mia Khalifa anlattığı o hikayesinde bir restoranda yemek yerken, yanına bir erkek hayranının geldiğini ve kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini belirtti.
Yemek yediği sırada sohbetinin bölünmesinden rahatsız olan Mia Khalifa, hayranının fotoğraf çektirme istediğini reddetti.
Khalifa, erkek hayranının fotoğraf çektirme isteğini reddettikten sonra ise o adamın sevgilisinin "O olmadığını söylemiştim yüzünde yeterince sperm yok, hadi gidelim bebeğim" dediğini söyledi.
Mia Khalifa, duyduğu o sözlerin özellikle bir kadından gelmesine çok üzüldüğünü belirterek, tuvalete giderek ağladığını söyledi.
İşte o anlar: 👇
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