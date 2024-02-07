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Eski Yetişkin Film Yıldızı Mia Khalifa, Gördüğü Muamele Yüzünden Ağlamasına Neden Olan Olayı Anlattı

Eski Yetişkin Film Yıldızı Mia Khalifa, Gördüğü Muamele Yüzünden Ağlamasına Neden Olan Olayı Anlattı

film Ağlama
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 14:24

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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'nın 2020 yılında ABD'li fenomen Anthony Padilla'nın yayınına konuk olduğunda anlattığı hikayesi sosyal medyada gündem oldu.

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Mia Khalifa anlattığı o hikayesinde bir restoranda yemek yerken, yanına bir erkek hayranının geldiğini ve kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini belirtti.

Mia Khalifa anlattığı o hikayesinde bir restoranda yemek yerken, yanına bir erkek hayranının geldiğini ve kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini belirtti.

Yemek yediği sırada sohbetinin bölünmesinden rahatsız olan Mia Khalifa, hayranının fotoğraf çektirme istediğini reddetti.

Yemek yediği sırada sohbetinin bölünmesinden rahatsız olan Mia Khalifa, hayranının fotoğraf çektirme istediğini reddetti.

Khalifa, erkek hayranının fotoğraf çektirme isteğini reddettikten sonra ise o adamın sevgilisinin "O olmadığını söylemiştim yüzünde yeterince sperm yok, hadi gidelim bebeğim" dediğini söyledi.

Khalifa, erkek hayranının fotoğraf çektirme isteğini reddettikten sonra ise o adamın sevgilisinin "O olmadığını söylemiştim yüzünde yeterince sperm yok, hadi gidelim bebeğim" dediğini söyledi.

Mia Khalifa, duyduğu o sözlerin özellikle bir kadından gelmesine çok üzüldüğünü belirterek, tuvalete giderek ağladığını söyledi.

Mia Khalifa, duyduğu o sözlerin özellikle bir kadından gelmesine çok üzüldüğünü belirterek, tuvalete giderek ağladığını söyledi.

İşte o anlar: 👇

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