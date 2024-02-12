Mika Raun Bu Defa Yatak Odasından Paylaştı: 'Kocamın Horlayışının Güzelliği Şaka mı?'

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, cinsiyet geçiş operasyonları ile sık sık gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren fenomen, son dönemde ise 'kocası' ile ilgili videolarla çokça konuşuluyor.
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'Benim kocam şaka mı?', 'Kocamın yakışıklılığı şaka mı?', 'Kocamın aldığı hediye şaka mı?', 'Kocamın ayakları şaka mı?' gibi sözlerle çektiği videolar ile viral olan Mika Raun, şimdi ise yatak odasından bir paylaşım yaptı.
Mika Raun yatak odasından yaptığı paylaşımda ise, 'Kocamın horlayışının güzelliği şaka mı?' dedi.
İşte o video: 👇
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